Следователи рассказали шокирующие подробности поисков погибшего 9-летнего мальчика из Гафурийского района

Гафурийский район | 20 окт 2020 | 09:33

Криминалист-следователь Степан Кривцов рассказал детали поисков 9-летнего Рустама Ишкулова из села Нижний Ташбукан Гафурийского района. Напомним, ребенок пропал из дома дедушки и бабушки.



По данным правоохранительных органов, он сам ушел в сторону дома, однако до места назначения не дошел. Поиск мальчика продолжался 17 дней – его обнаружили только после перекрытия реки в селе.







По словам специалиста, после определенного количества времени они поняли, что ребенка уже не найти живым, однако продолжили поиски. Также рассматривались несколько версий, но все они не подтвердились. Об этом сообщает «КП-Уфа».

«Когда прошло достаточное время, все понимали, что живым ребенка не найти, но все равно продолжали искать. Когда обошли вдоль и поперек все, и не было следов, мы поняли, что он стал либо жертвой преступления, либо произошел несчастный случай. <…>. Начали искать в реке. Трудность была в том, что река горная, с многочисленными изгибами и воронками, и течение сильное было. Водолазам тоже было тяжело работать, можно было самим утонуть, воронки сильно засасывали, во время этих поисков они рисковали своей жизнью», — рассказал Степан Кривцов.

«Уровень реки снизили так, что люди смогли ходить по дну и прощупывали его руками. Только это позволило найти мальчика, потому что он утонул и залетел под корень дерева. В конце расследования пришли к выводу, что, если не проделали бы эту операцию, никогда бы его не нашли», —заявил Степан Кривцов.

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Фото: Лиза Алерт

Тогда же было принято решение о строительстве дамбы, чтобы ощупать руками дно реки. Благодаря этим манипуляциям тело ребенка удалось найти.