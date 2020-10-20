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В Дуванском районе 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника

В Дуванском районе 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника

Дуванский район | 20 окт 2020 | 21:12

В Дуванском районе Башкирии 20-летняя девушка пыталась зарезать своего любовника. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



По данным собеседника, все случилось под утро 16 октября. В районную больницу из квартиры в селе Дуван был доставлен 32-летний мужчина. Ему диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

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Полицейские выяснили, что пострадавшего после совместного распития спиртного ранила его подруга. Девушка рассказала правоохранителям, что таким образом защищалась от побоев. Ее доставили в следственный комитет, где она дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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