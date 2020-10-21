ДТП в Стерлитамаке: водитель «УАЗа» сбил ребенка на велосипеде

Днем 20 октября серьезное ДТП случилось в Стерлитамаке на улице Строителей. Водитель «УАЗа» совершил наезд на юного велосипедиста.
Десятилетний мальчик проезжал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля, которым управлял 65-летний горожанин. К счастью, ребенок остался жив, но попал в больницу.
За минувшие сутки в Башкортостане зафиксировано девять аварий с десятью пострадавшими. Автоинспекторы пресекли больше 2300 нарушений ПДД и задержали 32 нетрезвых водителя.