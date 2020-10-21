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Житель Белебея угнал и разбил автомобиль своей возлюбленной

Житель Белебея угнал и разбил автомобиль своей возлюбленной

Белебеевский район | 21 окт 2020 | 11:41

19 октября сотрудники госавтоинспекции обнаружили недалеко от Белебея «ВАЗ-2110», впечатанный в столб. Владелицей машины оказалась местная жительница, которая сказала, что авто угнали и даже указала на подозреваемого.



Им оказался 41-летний житель Белебея, возлюбленный потерпевшей. Он признался, что совершил ДТП и бросил машину из-за обиды на избранницу. Женщина не разрешала ему ездить за рулем легковушки, хотя у нее были на это причины. Оказалось, что мужчина был лишен водительских прав и вообще любил выпить.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, теперь горожанин стал фигурантом дела об угоне и находится под подпиской о невыезде. Вероятно, ему придется еще и возмещать стоимость ремонта автомобиля.

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Источник: www.sobkor02.ru

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