Житель Белебея угнал и разбил автомобиль своей возлюбленной

19 октября сотрудники госавтоинспекции обнаружили недалеко от Белебея «ВАЗ-2110», впечатанный в столб. Владелицей машины оказалась местная жительница, которая сказала, что авто угнали и даже указала на подозреваемого.
Им оказался 41-летний житель Белебея, возлюбленный потерпевшей. Он признался, что совершил ДТП и бросил машину из-за обиды на избранницу. Женщина не разрешала ему ездить за рулем легковушки, хотя у нее были на это причины. Оказалось, что мужчина был лишен водительских прав и вообще любил выпить.