В Бирском районе от удара током погибли два элетромонтера

Бирский район | 22 окт 2020 | 10:43

Групповой смертельный случай произошел на электростанции в Бирском районе Башкирии. Погибло двое работников Бирского РЭС ПО ЦЭС ООО «Башкирэнерго». Им было всего по 33 года.







Как рассказали в пресс-службе Гострудинспекции РБ, 15 сентября бригада делала ремонт на электрической подстанции возле деревни Кандаковка. Проходя рядом с бетонной стойкой с опорным изолятором, электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики случайно зацепил ногой заземляющий провод. Увидев, что от заземляющего устройства отсоединился специальный зажим, мужчина машинально, без защитных перчаток, взял его в руку и получил смертельный удар током.



Увидев неподвижно лежащего на земле товарища, мастер группы подстанций сначала позвонил руководству, а затем попытался оказать пострадавшему первую помощь. Увидел на ноге электромонтёра тот самый злосчастный провод и решил откинуть его в сторону, так же взяв в руку специальный зажим. И упал замертво рядом с другом.

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Надзорный орган установил, что причинами смертельного несчастного случая стали нарушение дисциплины труда, отсутствие средств индивидуальной защиты, а также неудовлетворительная организация производства работ — отсутствовал контроль за правильностью применения работниками СИЗ.