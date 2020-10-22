В Белорецке, из-за выпавшего снега, произошла массовая авария | видео

Белорецкий район | 22 окт 2020 | 10:59

Сегодня утром в Белорецке произошла массовая авария с участием около десяти автомобилей.



ДТП случилось на пригорке. В аварии пострадали как минимум десять машин. Судя по видео, на месте происшествия работает спецтехника. Предположительно, авария произошла из-за того, что водители не сменили летнюю резину на зимнюю, а сегодня в Башкирии выпал снег.





Отметим, что Минтранс рекомендовал автомобилистам сменить резину в связи с первым снегом, ночными заморозками и установлением временного снежного покрова.

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