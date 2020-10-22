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В Чекмагушевском районе водителя мусоровоза насмерть задавило прессом

В Чекмагушевском районе водителя мусоровоза насмерть задавило прессом

Чекмагушевский район | 22 окт 2020 | 11:19

Гострудинспекция сообщила о несчастном случае, который произошел на днях в Чекмагушевском районе и привел к гибели человека. В ведомстве уточнили, что 53-летнего водителя мусоровоза спрессовало оборудованием 19 октября.



По информации инспекции, гибель постигла сотрудника туймазинской компании «Эколайн». В тот день при загрузке отходов в деревне Байбулатово мужчина упал в открытый люк прессовальной камеры, где был раздавлен работавшим в автоматическом режиме оборудованием. 
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

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Источник: gorobzor.ru

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