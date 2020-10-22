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В Хайбуллинском районе задержали двух похитителей на лошадях

В Хайбуллинском районе задержали двух похитителей на лошадях

Хайбуллинский район | 22 окт 2020 | 14:56

В Хайбуллинском районе удалось задержать двух грабителей на лошадях. 26-летний и 27-летний жители села Бурибай похитили овцу. Из животного они хотели приготовить еду.



Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, первым забил тревогу глава местной фермы. Мужчина стал замечать, что двое неизвестных часто появляются около стада пасущихся овец. Полицейские, осмотрев указанное место, не нашли подозрительных следов. Однако этой же ночью двое наездников снова появились у стада. Они тихо увели в сторону одну из овец, положили на лошадь и ускакали в сторону родного села.

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Полицейским удалось выйти на след похитителей и найти украденное животное. Парни признались в содеянном и сообщили, что хотели приготовить из барана вкусное блюдо. Испуганное животное было возвращено законному хозяину, а по факту похищения возбуждено уголовное дело.

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Источник: bash.news

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