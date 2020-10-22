В Ермекеевском районе в сгоревшей машине обнаружили труп молодого отца двоих детей

Ермекеевский район | 22 окт 2020 | 15:18

В Ермекеевском районе Башкирии на берегу водохранилища была обнаружена сгоревшая машина, в салоне которой находились останки мужчины. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».







Как рассказал собеседник, вазовскую «четырнадцатую» нашли в камышах. Автомобиль зарегистрирован на 34-летнего жителя Туймазинского района. Однако в легковушке, как полагают в правоохранительных органах, был труп другого человека – 30-летнего мужчины. Известно, что погибший владел небольшим бизнесом, занимался установкой окон. Кроме того, он был семьянином – дома у него остались супруга и двое малолетних сыновей.

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Фото: соцсети

С места происшествия криминалисты изъяли пять стеклянных бутылок, а также останки покойного. Они были переданы на судебно-медицинскую экспертизу.