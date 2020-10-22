В Мелеузовском районе отчим 2 года насиловал несовершеннолетних пасынка и падчерицу

Жуткая история произошла в одном из населенных пунктов Мелеузовского района республики.
По предварительным данным, 45-летний местный житель более двух лет совершал сексуальные действия с применением насилия в отношении своего пасынка и падчерицы. По предварительным данным, на момент первых домогательств детям было 11 и 7 лет соответственно.
По данным источника в правоохранительных органах, недавно повзрослевшие дети рассказали своему родному отцу о том, что происходило — тот обратился с заявлением в полицию. В содеянном отчим школьников сознался, сейчас он задержан, возбуждено уголовное дело.