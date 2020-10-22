Неизвестный житель Башкирии пришёл на помощь лесникам, попавшим в страшную аварию в Татарстане

| 22 окт 2020 | 15:54

9 октября в Мамадышском районе Татарстана произошла серьёзная авария. На трассе М-7 перевернулась машина. В салоне транспорта в момент аварии находились 7 лесничих.







Участники аварии серьёзно пострадали в ДТП. Однако им на помощь пришёл житель Башкирии. Он оказал пострадавшим первую помощь, вызвал «скорую». Возможно, благодаря своевременной помощи неравнодушного жителя Башкирии жизни всех семерых лесничих удалось спасти, ведь некоторые из них получили действительно тяжёлые травмы.

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Сейчас пострадавшие в аварии и их родственники разыскивают спасителя. Они хотят отблагодарить мужчину, а также спросить обо всех обстоятельствах аварии, чтобы найти виновника ДТП.