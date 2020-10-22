В Уфе, при попытке бегства из скандального пансионата, разбился постоялец | видео

Уфа | 22 окт 2020 | 17:45

Следственной комитет республики возбудил уголовное дело по факту смерти престарелого постояльца пансионата для пожилых людей и инвалидов «Моя семья» в поселке 8 марта города Уфы. Мужчина скончался в результате падения с окна второго этажа.







16 октября 81-летний постоялец пансионата упал, пытаясь спуститься с помощью простыни со второго этажа через окно на улицу. Пенсионер получил при падении множественные травмы и был госпитализирован, но скончался в больнице на следующий день.



- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, исследованы условия проживания погибшего, допрашиваются постояльцы, руководство и персонал пансионата, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за надлежащий уход за потерпевшим, будет дана правовая оценка, сообщают в пресс-службе ведомства.

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Напомним, прокуратура и следственный комитет проводят проверку в частном пансионате для пожилых людей под Уфой. Правоохранители заинтересовались работой учреждения после того, как в СМИ появилась информация о грубом отношении к постояльцам и ненадлежащем уходе за пожилыми людьми. «Вести» провели собственное расследование. Депутаты взяли ситуацию с пансионатом на контроль.