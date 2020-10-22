Авария в Дюртюлинском районе: водитель «Кио Рио» погиб, столкнувшись со встречной «Тайота Рав 4» | видео

В Дюртюлинском районе произошло смертельное ДТП, которое унесло жизнь 60-летнего местного жителя. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, страшная авария случилась сегодня, 22 октября, на 20 км дороги Дюртюли-Бураево.
Иномарка «Кио Рио», за рулем которой находился 60-летний мужчина, столкнулась со встречной «Тайота Рав 4». От травм мужчина скончался на месте, его 59-летняя пассажирка также сильно пострадала. Женщину в срочном порядке госпитализировали.
Сообщается, что авария произошла во время снегопада. Обе машины двигались на летней резине. Видео с момента столкновение снял авторегистратор «Тайота Рав 4». На записи видно, как легковушку «Кио Рио» заносит на спуске, после он сталкивается со встречной машиной.