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Авария в Дюртюлинском районе: водитель «Кио Рио» погиб, столкнувшись со встречной «Тайота Рав 4» | видео

Авария в Дюртюлинском районе: водитель «Кио Рио» погиб, столкнувшись со встречной «Тайота Рав 4» | видео

Дюртюлинский район | 22 окт 2020 | 19:07

В Дюртюлинском районе произошло смертельное ДТП, которое унесло жизнь 60-летнего местного жителя. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, страшная авария случилась сегодня, 22 октября, на 20 км дороги Дюртюли-Бураево.



Иномарка «Кио Рио», за рулем которой находился 60-летний мужчина, столкнулась со встречной «Тайота Рав 4». От травм мужчина скончался на месте, его 59-летняя пассажирка также сильно пострадала. Женщину в срочном порядке госпитализировали.

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Сообщается, что авария произошла во время снегопада. Обе машины двигались на летней резине.  Видео с момента столкновение снял авторегистратор «Тайота Рав 4». На записи видно, как легковушку «Кио Рио» заносит на спуске, после он сталкивается со встречной машиной.  

Напомним, накануне, 21 октября, Минтранс РБ порекомендовало сменить шины на зимнюю.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот

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