В Башкирии на станции "Иглино" мужчина с ребенком попали под поезд

| 22 окт 2020 | 21:55

На станции «Иглино» в Башкирии поезд травмировал ребенка и мужчину, взрослый скончался на месте. Трагическое происшествие случилось в 18.27 по московскому времени, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.







Установлено, что железнодорожный состав смертельно травмировал мужчину, также пострадал четырехлетний ребенок. Он доставлен в больницу.



На осмотр места происшествия выехали следователи. В рамках доследственной проверки выясняют все обстоятельства случившегося.

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Основными причинами несчастных случаев с детьми на железной дороге являются передвижение вдоль железнодорожного полотна или его переход в неположенном месте, использование смартфонов и плееров при нахождении на железной дороге, игры и селфи, сообщает ведомство.