Под Уфой в пожаре погибла целая семья с маленьким ребенком | видео

Уфа | 23 окт 2020 | 09:54

Минувшей ночью в поселке Лебяжий Уфимского района случилась жуткая трагедия – в пожаре погибла целая семья с маленьким ребенком.



Сообщение о возгорании в дачном домике садового товарищества «Вита» поступило в 02:17. Прибывшие на место пожарные увидели, что дом площадью 16 квадратных метров уже полностью охвачен пламенем. Локализовать возгорание им удалось в 02:53, а в 03:06 они устранили открытое горение.





К несчастью, внутри спасатели нашли тела трех человек: 30-летнего мужчины, его 26-летней жены и их пятилетнего ребенка. На месте трагедии побывал начальник управления МЧС по Башкортостану Марат Латыпов.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Сейчас причину пожара устанавливают эксперты. В тушении пожара участвовали 39 человек и 18 спецмашин.