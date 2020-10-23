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Под Уфой в пожаре погибла целая семья с маленьким ребенком | видео

Под Уфой в пожаре погибла целая семья с маленьким ребенком | видео

Уфа | 23 окт 2020 | 09:54

Минувшей ночью в поселке Лебяжий Уфимского района случилась жуткая трагедия – в пожаре погибла целая семья с маленьким ребенком.

Сообщение о возгорании в дачном домике садового товарищества «Вита» поступило в 02:17. Прибывшие на место пожарные увидели, что дом площадью 16 квадратных метров уже полностью охвачен пламенем. Локализовать возгорание им удалось в 02:53, а в 03:06 они устранили открытое горение.



К несчастью, внутри спасатели нашли тела трех человек: 30-летнего мужчины, его 26-летней жены и их пятилетнего ребенка. На месте трагедии побывал начальник управления МЧС по Башкортостану Марат Латыпов.

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Сейчас причину пожара устанавливают эксперты. В тушении пожара участвовали 39 человек и 18 спецмашин.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

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