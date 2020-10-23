Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бижбулякском районе девушка жестоко расправилась со своим дедушкой

В Бижбулякском районе девушка жестоко расправилась со своим дедушкой

В Бижбулякском районе девушка жестоко расправилась со своим дедушкой

Бижбулякский район | 23 окт 2020 | 10:15

Накануне в Бижбулякском районе Башкирии произошло чудовищное преступление. 22-летняя девушка жестоко расправилась со своим 80-летним дедушкой - она схватила нож и ударила его в живот. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.



Пенсионера экстренно доставили в больницу. Хирург прооперировал потерпевшего, однако спустя несколько часов он скончался в реанимации.

В Бижбулякском районе женщина пырнула скандалившего мужа розовым ножом

Читайте также:

В Бижбулякском районе женщина пырнула скандалившего мужа розовым ножом
Сотрудники полиции предъявили ей обвинение, однако уголовного срока девушка может избежать. Оказалось, что она состоит на учете у врача-психиатра с острым психическим расстройством и имеет инвалидность. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: