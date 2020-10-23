В Бижбулякском районе девушка жестоко расправилась со своим дедушкой

Бижбулякский район | 23 окт 2020 | 10:15

Накануне в Бижбулякском районе Башкирии произошло чудовищное преступление. 22-летняя девушка жестоко расправилась со своим 80-летним дедушкой - она схватила нож и ударила его в живот. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.







Пенсионера экстренно доставили в больницу. Хирург прооперировал потерпевшего, однако спустя несколько часов он скончался в реанимации.

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Сотрудники полиции предъявили ей обвинение, однако уголовного срока девушка может избежать. Оказалось, что она состоит на учете у врача-психиатра с острым психическим расстройством и имеет инвалидность. Обстоятельства трагедии устанавливаются.