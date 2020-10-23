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Авария в Белебеевском районе: столкнулись «ВАЗ-2106» и Peugeot Boxer, погиб водитель

Авария в Белебеевском районе: столкнулись «ВАЗ-2106» и Peugeot Boxer, погиб водитель

Белебеевский район | 23 окт 2020 | 14:49

В Белебеевском районе Башкирии 23 октября зарегистрировано смертельное ДТП. По информации ГИБДД РБ, авария произошла днем на 21 км автодороги Белебей-Аксёново.



По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ-2106», под управлением 36-летнего жителя Чувашии, и Peugeot Boxer, за рулём которого находился 47-летний уфимец.

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, а его пассажиры 30, 22 и 18 лет госпитализированы.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и другие службы. Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла в Дюртюлинском районе. Здесь водитель «Кио Рио» погиб, столкнувшись со встречной «Тайота Рав 4».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео

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