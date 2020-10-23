В Башкирии без вести пропал житель Учалинского района Рафаэль Абдрахманов
Учалинский район | 23 окт 2020 | 17:24
В Башкирии бесследно пропал 49-летний житель Учалинского района Рафаэль Абдрахманов. Ориентировка на его поиск опубликована на странице волонтеров отряда «Лиза Алерт».
Сообщается, что о мужчине нет информации с 18 октября 2020 года. В тот день Рафаэль вышел из дома в деревне Кутуево и обратно не вернулся.
Во что был одет в момент пропажи неизвестно.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Рафаэля, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт
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