В Уфе обрушилась стена 2-этажного дома Уфа | 23 окт 2020 | 17:30 В Уфе разрушилась стена нежилого двухэтажного дома, который находится на Черниковской улице. О происшествии сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты. По словам спасателей, дом давно пустует, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Ранее дом был признан аварийным и сейчас он ждет своей очереди на снос. Читайте также: Под Уфой в пожаре погибла целая семья с маленьким ребенком | видео Пресс-служба УГЗ Уфы:- В результате инцидента пострадавших нет. Специалисты обновили ограждение опасного участка сигнальной лентой. В связи с произошедшим администрацией Калининского района будут приняты необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Поделиться: Читайте также