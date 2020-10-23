В Уфе обрушилась стена 2-этажного дома

Уфа | 23 окт 2020 | 17:30

В Уфе разрушилась стена нежилого двухэтажного дома, который находится на Черниковской улице. О происшествии сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.



По словам спасателей, дом давно пустует, поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Ранее дом был признан аварийным и сейчас он ждет своей очереди на снос.



- В результате инцидента пострадавших нет. Специалисты обновили ограждение опасного участка сигнальной лентой. В связи с произошедшим администрацией Калининского района будут приняты необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан.

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