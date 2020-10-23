Стали известны подробности гибели целой семьи в пожаре под Уфой

Уфа | 23 окт 2020 | 17:38

Стали известны первые подробности трагедии, которая унесла жизнь целой семьи под Уфой. Напомним, страшный пожар произошел в дачном поселке Лебяжий в СНТ «Вита» сегодня ночью.



Как сообщает «Башинформ», 30-летний мужчина и его супруга 26 лет вместе с дочерью больше четырех лет жили в частном доме. По словам матери погибшего, они переехали за город после рождения ребенка.







«Как поженились, первый год, пока дочка была маленькой, жили в городе, а потом переехали туда. Жить в городе не хотели, только свой дом хотели, хозяйство вести. Я в детсаду работаю, внучка все время в садик к нам ходила. Старались, жили для дочери, все для нее делали. Нормально жили, как положено. Ариша очень любила своих родителей», — рассказала убитая горем женщина.

«Нам пока ничего не сказали. У них из электрического только обогреватель был и чайник, холодильник. Печку специально убрали, чтобы не было открытого огня. Три зимы они там жили, все было нормально», — заявила уфимка.









Причины страшного пожара до сих пор не установлены. Родственники погибших отмечают, что в доме было мало электрических устройств – только холодильник, чайник и обогреватель. Семья уже не первый год зимовала в доме, до этого никаких возгораний не возникало.

Напомним, ранее сообщалось, что СК по РБ возбуждил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сейчас проводится осмотр места происшествия, по результатам которого установят причину смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.





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Фото: соцсети