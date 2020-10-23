Спасатели в Бирске отключили от газа многоквартирный дом из-за опасной ситуации

Бирский район | 23 окт 2020 | 18:00

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии днем 22 октября поступило сообщение о том, что сотрудники филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в Бирске отключили бытовое газовое оборудование в многоквартирном жилом доме №122Б на улице Интернациональной. Меры приняты из-за не герметичности дымовых и вентиляционных каналов у потребителей газа.







«Газоснабжение отключено во всем доме с 11.50 часов 22 октября до полного устранения нарушений. В пятиэтажном доме 87 квартир, индивидуальное поквартирное газовое отопление. В квартирах проживают 115 человек, из них 38 детей, — сообщили в пресс-службе МЧС РБ. — В связи с ухудшением погодных условий (похолоданием) принято решение ввести с 12.00 часов 23 октября и до особого распоряжения на территории Бирска для Бирского звена Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации режим «Чрезвычайной ситуации» муниципального уровня».









Местный муниципалитет и управляющая компания «Жилфонд» на заседании Комиссии по ЧС взяли на себя обеспечение электрообогревателями и электрическими плитками каждой квартиры.В случае обращения граждан, в готовности имеются два пункта временного размещения общей вместимостью 600 человек: в гостинице «Бирск» (ул. Интернациональная, д.82) и в общежитии кооперативного техникума (ул. Кирова, 20а). Жильцы дома от размещения в ПВР отказались.

Сейчас ведутся работы по устранению нарушений газоснабжения дома. Ситуация находится на контроле МЧС РБ.



Ранее сообщалось о трагическом происшествии в городе Бирске. Во время пожара в собственном доме сгорел мужчина.





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Фото: пресс-служба МЧС РБ