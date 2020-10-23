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В Сибае родители обнаружили тело своего ребенка с пакетом на голове

В Сибае родители обнаружили тело своего ребенка с пакетом на голове

Сибай | 23 окт 2020 | 18:15

Трагическая случайность, оборвавшая жизнь четырехмесячного младенца, произошла накануне в Сибае.



Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», в одной из квартир многоэтажного дома родители обнаружили в кроватке бездыханное тело своего маленького сынишки, которого они оставили без присмотра буквально на несколько минут, пока он спал. Как рассказали убитые горем родители оперативникам, малыш лежал в кроватке, когда ему на лицо упал лежавший рядом на тумбочке целлофановый пакет, перекрыв ребенку кислород. Младенец попросту задохнулся, поскольку не смог самостоятельно смахнуть с себя пакет.

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- С места происшествия изъят целлофановый мешочек. Труп младенца направлен на судмедэкспертизу, которая установить точную причину смерти ребенка, - добавил собеседник издания.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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