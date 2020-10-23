Молодые родители из Башкирии выбросили мертвого младенца в реку в Челябинске
| 23 окт 2020 | 21:11
В Челябинске молодые родители из Башкирии выбросили своего мертвого 7-месячного ребенка в реку Миасс, а полиции сказали, что младенца похитили. Об этом сообщило издание «КП-Челябинск».
24-летняя мать сообщила полиции о похищении сына 22 октября. Она заявила, что на улице ее кто-то потянул за капюшон, и она потеряла сознания. Когда девушка очнулась, у нее якобы пропала переноска с младенцем, деньги, ключи и телефон.
Спустя несколько часов стало известно, что все это – ложь. Заявительница все выдумала вместе со своим молодым человеком, а ребенок давно мертв. По словам родителей, малыш скончался от заболевания, и они избавились от тела, сбросив его в реку. Тело мальчика впоследствии было обнаружено. Труп передали на судмедэкспертизу для установления причины смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве ребенка, главные подозреваемые – его родители.