Мать из Башкирии, перед тем как утопить ребенка в реке Миасс, забила его до смерти

| 23 окт 2020 | 22:18

Переехавшая из Башкирии в Челябинск Татьяна К., утопившая в реке Миасс тело семимесячного ребенка, перед этим забила его до смерти. Мать ребенка и ее сожитель арестованы. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Челябинской области.







«Подозреваемые нанесли множественные удары в область головы 7-месячному сыну женщины, ставшие причиной его смерти. Затем с целью сокрытия тела ребенка сбросили его в реку Миасс», — заявили в пресс-службе СК. Известно, что женщина употребляла алкоголь и наркотики. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 105 УК РФ.

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Кроме того, уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) возбуждено против сотрудников органов опеки. После рождения мать сдала ребенка в дом малютки, однако в сентябре малыша вернули в семью. «Управления соцзащиты населения не организовали работу должным образом. Семья не была поставлена на учет в качестве неблагополучной. Сейчас сложно сказать, насколько обосновано было решение о возврате ребенка матери», — заявила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.Ранее сообщалось, что 23 октября из реки Миасс выловили тело младенца. Мать 1996 года рождения заявляла, что ребенка у нее украли. Позднее стало известно, что убить младенца мог сожитель женщины, а домой ребенок вернулся с разрешения органов опеки.