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ДТП в Татышлинском районе: водитель ВАЗ-21102 насмерть сбил велосипедиста

ДТП в Татышлинском районе: водитель ВАЗ-21102 насмерть сбил велосипедиста

Татышлинский район | 24 окт 2020 | 10:35

В Татышлинском районе Башкирии, вчера, 23 октября, произошло ДТП, которое унесло жизнь местного жителя. Информацию о произошедшем передали в ГИБДД региона.



По данным ведомства, в восьмом часу вечера на 44-м километре Янаул-Верхие Татышлы 38-летний местный житель за рулем ВАЗ-21102 сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.

Пострадавший, отмечается в сообщении, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. В настоящий момент начато разбирательство, причины ДТП выясняются. 

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Ранее сообщалось об аварии в Белебеевском районе. Здесь столкнулись «ВАЗ-2106» и Peugeot Boxer, погиб водитель.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

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