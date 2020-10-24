ДТП в Татышлинском районе: водитель ВАЗ-21102 насмерть сбил велосипедиста
Татышлинский район | 24 окт 2020 | 10:35
В Татышлинском районе Башкирии, вчера, 23 октября, произошло ДТП, которое унесло жизнь местного жителя. Информацию о произошедшем передали в ГИБДД региона.
По данным ведомства, в восьмом часу вечера на 44-м километре Янаул-Верхие Татышлы 38-летний местный житель за рулем ВАЗ-21102 сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.
Пострадавший, отмечается в сообщении, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. В настоящий момент начато разбирательство, причины ДТП выясняются.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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