ДТП в Татышлинском районе: водитель ВАЗ-21102 насмерть сбил велосипедиста

Татышлинский район | 24 окт 2020 | 10:35

В Татышлинском районе Башкирии, вчера, 23 октября, произошло ДТП, которое унесло жизнь местного жителя. Информацию о произошедшем передали в ГИБДД региона.







По данным ведомства, в восьмом часу вечера на 44-м километре Янаул-Верхие Татышлы 38-летний местный житель за рулем ВАЗ-21102 сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста.



Пострадавший, отмечается в сообщении, скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. В настоящий момент начато разбирательство, причины ДТП выясняются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии