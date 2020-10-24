В Башкирии произошло два пожара, в результате которых погибли люди

| 24 окт 2020 | 11:33

Еще о двух погибших в результате пожара за сутки стало известно сегодня, 24 октября.







Так в Туймазах горела квартира на пятом этаже жилого пятиэтажного дома. В ходе тушения пожарные обнаружили и вывели из здания 40-летнюю женщину. К сожалению, по дороге в больницу она скончалась. Еще один человек погиб при пожаре в деревне Сабаево Буздякского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, тело 58-летнего мужчины было найдено при тушении горящих бани и сарая.

«Причины пожаров устанавливаются. Работают дознаватели МЧС России. Напоминаем о необходимости обязательного соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при обращении с газовыми и электроприборами, а также печным отоплением. Регулярно проверяйте состояние электропроводки, не оставляйте присматривать за топящимися печами детей, не допускайте детской шалости с огнем», — добавили в экстренном ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram