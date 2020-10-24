Авария в Белорецком районе: спасатели деблокировали пострадавшего от столкновения водителя ВАЗ-2114 с грузовиком MAN

В Башкирии спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП с грузовиком MAN. Столкновение автомобилей MAN и ВАЗ-2114 произошло сегодня ночью на автодороге Сосновка-Уткалево Белорецкого района.
На место оперативно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, медики и полиция.
«В результате ДТП пострадал мужчина 1993 г.р. из автомобиля ВАЗ-2114. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.