Житель Туймазинского района обнаружил в огороде боевую гранату

Туймазинский район | 25 окт 2020 | 18:58

50-летний житель Туймазинского района Башкирии обнаружил у себя в огороде боевую гранату без взрывчатого вещества.



Необычный случай произошел в одной из деревень в Туймазинском районе республики. Местный садовод позвонил в полицию и заявил, что вспахивал землю и нашел в огороде боевую гранату. На место немедленно выехали саперы.







Омоновцы оцепили территорию и начали изучать подозрительный предмет. Граната действительно оказалась боевой, но, к счастью, внутри не было взрывчатого вещества и запала. Корпус «лимонки» был сильно поврежден.



Местным властям и стражам порядка предстоит выяснить, откуда в огороде у селчанина появилась боевая граната, пускай и неопасная.

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