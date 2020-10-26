В Ермекеевском районе 22-летний работник повредил ногу, проталкивая свеклу в комбайн

Ермекеевский район | 26 окт 2020 | 09:38

Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого тяжёлую травму ноги получил 22-летний работник ИП Глава КФХ Латыпов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.







Инцидент произошёл в Ермекеевском районе 20 октября. При уборке свеклы с поля на комбайне молодой оператор серьёзно повредил ступню левой ноги. По предварительной информации, он проталкивал внутрь свеклу, застрявшую в приёмном устройстве.



В ходе расследования будут определены обстоятельства произошедшего.

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