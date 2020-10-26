В Уфе неизвестные 7 часов пытали двоих студентов

Накануне в столице Башкирии произошел вопиющий случай - неизвестные семь часов пытали двоих студентов в салоне собственной машины. Об этом сообщает издание КП-Уфа.
Инцидент произошел в уфимском микрорайоне Сипайлово. По предварительным данным, 20-летних студентов похитили неизвестные и увезли на другой конец города, где стали пытать и избивать прямо в салоне машины одного из пострадавших.
Парни отдали злоумышленникам автомобильную акустику, духи, деньги и телефоны. Кроме того, у одного из потерпевших неизвестные отобрали кальян и около 60 упаковок жевательного табака.