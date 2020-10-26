В Белорецком районе дотла сгорел дом многодетной семьи

Белорецкий район | 26 окт 2020 | 10:14

Накануне в селе Инзер Белорецкого района произошел страшный пожар - вспыхнул деревянный жилой дом. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 3:31. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.







На место происшествия прибыли спасатели. Инцидент произошел по улице СМП. Спасатели ликвидировали пожар в 3:50.



Как сообщает ИА "Башинформ", семье удалось покинуть дом до возникновения пожара. Без жилья осталась женщина и ее трое дочерей. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины произошедшего.

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Ранее сообщалось о двух пожарах произошедших в Башкирии, в которых погибли два человека.