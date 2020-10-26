В Белорецком районе дотла сгорел дом многодетной семьи

Накануне в селе Инзер Белорецкого района произошел страшный пожар - вспыхнул деревянный жилой дом. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 3:31. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
На место происшествия прибыли спасатели. Инцидент произошел по улице СМП. Спасатели ликвидировали пожар в 3:50.
Как сообщает ИА "Башинформ", семье удалось покинуть дом до возникновения пожара. Без жилья осталась женщина и ее трое дочерей. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины произошедшего.