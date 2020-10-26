В Башкирии пропали два молодых человека: Вадим Кондрашин и Артем Сычев

| 26 окт 2020 | 11:29

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сегодня, 26 октября, сообщили о пропаже двух молодых парней. Уточняется, что один из пропавших – несовершеннолетний.







По имеющейся информации, 19-летний Артем Сычев и 16-летний Вадим Кондрашин 24 октября 2020 года уехали из деревни Мансурово Учалинского района на автомобиле «Лада» (ВАЗ) серебристого цвета и с тех пор их местонахождение неизвестно.



Приметы Артема Сычева: рост 188 сантиметров, крупного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Волонтеры также приложили фотографию парня.

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Фото: «Лиза Алерт Башкортостан», на фото Артем Сычев

Был одет: черная куртка с капюшоном, серые спортивные трико, футболка черная, черные кроссовки с красными полосками.Приметы Вадима Кондрашина: рост 170 сантиметров, стройного телосложения, волосы светлые, глаза карие.Был одет: красная куртка, черные штаны, белые кроссовки, серая шапка.Если вам что-то известно о местоположении пропавших парней, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.