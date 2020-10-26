В Башкирии пропали два молодых человека: Вадим Кондрашин и Артем Сычев
| 26 окт 2020 | 11:29
Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» сегодня, 26 октября, сообщили о пропаже двух молодых парней. Уточняется, что один из пропавших – несовершеннолетний.
По имеющейся информации, 19-летний Артем Сычев и 16-летний Вадим Кондрашин 24 октября 2020 года уехали из деревни Мансурово Учалинского района на автомобиле «Лада» (ВАЗ) серебристого цвета и с тех пор их местонахождение неизвестно.
Приметы Артема Сычева: рост 188 сантиметров, крупного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Волонтеры также приложили фотографию парня.