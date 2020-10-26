В Ишимбайском районе найден голый труп пропавшего молодого мужчины
Ишимбайский район | 26 окт 2020 | 14:09
В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве жителя Стерлитамака, который пропал без вести две недели назад. Тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 23 октября в поле у села Ромадановка Ишимбайского района. Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Житель Стерлитамака две недели считался без вести пропавшим – по заявлению матери. Следователи совместно с оперативниками выяснили, что потерпевший перестал выходить на связь после встречи с 30-летним знакомым из Стерлибашевского района. Знакомого задержали, в ходе допроса он сознался в содеянном.
Днем 11 октября мужчины распивали алкоголь на берегу реки Ольховка в Стерлитамаке. Возникла ссора на бытовой почве, которая переросла в драку, во время которой один из них задушил другого.