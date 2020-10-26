В Ишимбайском районе найден голый труп пропавшего молодого мужчины

Ишимбайский район | 26 окт 2020 | 14:09

В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве жителя Стерлитамака, который пропал без вести две недели назад. Тело 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено 23 октября в поле у села Ромадановка Ишимбайского района. Региональный СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».







Житель Стерлитамака две недели считался без вести пропавшим – по заявлению матери. Следователи совместно с оперативниками выяснили, что потерпевший перестал выходить на связь после встречи с 30-летним знакомым из Стерлибашевского района. Знакомого задержали, в ходе допроса он сознался в содеянном.



Днем 11 октября мужчины распивали алкоголь на берегу реки Ольховка в Стерлитамаке. Возникла ссора на бытовой почве, которая переросла в драку, во время которой один из них задушил другого.

- В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по изъятым предметам назначен комплекс судебных экспертиз, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

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Преступник на своем автомобиле вывез тело в Ишимбайский район и оставил его в поле, сначала сняв одежду, которую впоследствии сжег вместе со своей.