В городе Октябрьский под окнами дома нашли тело молодой мамы

Октябрьский | 26 окт 2020 | 14:13

Страшный инцидент произошёл ночь с 23 на 24 октября в Октябрьском. Из окна на 8 этаже выпала 34-летняя девушка. Подробности стали известны благодаря социальным сетям и группе «Плохие новости».







34-летняя мама 7-летней девочки считалась благополучной и успешной женщиной. Она не пила, не имела других вредных привычек, вообще вела здоровый образ жизни. Вот только покоя девушке не давал бывший муж, с которым у них в браке родилась дочка.

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После развода мужчина продолжал считать несчастную своей собственностью, докучал бывшей жене, не давал прохода. Следствие предполагает, именно сложные отношения с бывшем мужем стали причиной страшной трагедии. Молодая мама сама решила уйти из жизни после очередной ссоры с бывшем мужем. Однако родственники погибшей утверждают, что сам мужчина мог приложить руку к убийству несчастной.