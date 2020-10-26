Родственники женщины из Башкирии, утопившей убитого ребенка в реке Миасс, рассказали подробности

| 26 окт 2020 | 14:21

Известна дата похорон убитого 24-летней уроженкой Башкирии Татьяной Пупышевой младенца. Чтобы предать земле ребенка, близким пришлось объявить сбор. Арестованная мать оплатить погребение своего сына не смогла.







Родственница подозреваемой в убийстве младенца рассказала, что ребенка изъяли у Татьяны после родов из-за асоциального поведения, сообщает издание "Горобзор". Напомним, что мальчик был рожден от другого мужчины, не от ее сожителя. Отца малыша убили, когда Таня была беременна. С Евгением женщина сошлась уже после рождения сына.

«Месяц он в больнице был, родился с маленьким весом. Потом она его забрала, и на следующий день его отняли органы опеки. Бедный малыш, столько всего прошел. Мы хотим, чтобы участкового и опеку также наказали за халатность. Участковый же писал хорошую характеристику, когда она его решила забрать», – рассказала собеседница.









Трагедия, по ее словам, произошла 17 октября. Сожитель девушки Евгений вынес ребенка на балкон в одной пеленке и оставил его там, мать позже занесла малыша обратно и уложила спать. Татьяна с сожителем в тот вечер проводили время за алкоголем, поэтому когда малыш начал плакать, Евгений ударил его несколько раз по голове. Ребенок замолчал, а его мать побоялась что-то возразить сожителю. Младенец пролежал дома три дня, после пара запаковала тело в несколько пакетов, привязали камни и выкинули в реку вместе с вещами.

Похороны ребенка, отметила член семьи Татьяны, состоятся в среду, 28 октября. Погребение пришлось отложить из-за отсутствия денег. Чтобы все организовать, пришлось объявить сбор.

«Всем огромное спасибо за материальную и моральную поддержку. Вы собрали более, чем достаточно. Сбор остановлен. Этих денег хватит на похороны. Если останутся средства, я на оставшиеся деньги куплю игрушки», – написала девушка в социальных сетях.

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Сегодня, 26 октября, стало известно, что в Калининском районном суде Челябинска выбрали меру пресечения для 24-летней Татьяны Пупышевой и ее сожителя, которых подозревают в убийстве семимесячного сына. Пупышева настаивала на домашнем аресте, но суд удовлетворил ходатайство следствия арестовать ее на два месяца.