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В Агидели женщина подожгла мужчину за просьбу дать ему сигарету

В Агидели женщина подожгла мужчину за просьбу дать ему сигарету

Агидель | 26 окт 2020 | 16:45

По сообщению СКР по РБ, в г. Агидель ночью 25 октября 2020 года 36-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке многоквартирного дома в компании знакомых ей женщин, в ходе ссоры с 48-летним жильцом указанного дома, возникшей в связи с отказом одной из женщин дать ему сигарету, облила его горючей жидкостью и подожгла.



Мужчину потушили члены его семьи и вызвали скорую помощь, после чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии, с ожогами тела более 50%.

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В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, следователями назначены необходимые судебные экспертизы по изъятым предметам, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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Источник: sterlegrad.ru

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