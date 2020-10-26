Под Уфой задержали извращенца, обнажавшегося перед школьницами

В Уфимском районе республики задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении девочек-подростков. Как сообщил источник в правоохранительных органах, извращенец периодически демонстрировал свой половой орган местным школьницам. О существовании педофила стало известно от одной из пострадавших, чья мать обратилась с заявлением в полицию.
Подозреваемого задержали. Впоследствии следователям удалось установить дополнительные эпизоды.
Республиканский СУ СКР по РБ возбудил уголовное дело по статьям 132 и 135 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».
- С подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе ведомства.