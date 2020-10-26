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Под Уфой задержали извращенца, обнажавшегося перед школьницами

Под Уфой задержали извращенца, обнажавшегося перед школьницами

Уфа | 26 окт 2020 | 17:32

В Уфимском районе республики задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении девочек-подростков. Как сообщил источник в правоохранительных органах, извращенец периодически демонстрировал свой половой орган местным школьницам. О существовании педофила стало известно от одной из пострадавших, чья мать обратилась с заявлением в полицию.



Подозреваемого задержали. Впоследствии следователям удалось установить дополнительные эпизоды.

Республиканский СУ СКР по РБ возбудил уголовное дело по статьям 132 и 135 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». 

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- С подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе ведомства.
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Источник: gtrk.tv

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