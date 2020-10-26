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В Башкирии пропал житель Туймазинского района Ильнар Ахметвалиев

В Башкирии пропал житель Туймазинского района Ильнар Ахметвалиев

Туймазинский район | 26 окт 2020 | 18:34

В Башкирии больше месяца разыскивают пропавшего без вести 29-летнего жителя села Карамалы-Губеево Ильнара Ахметвалиева. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».



Уточняется, что молодой человек вышел из дома 15 сентября и не вернулся. С тех пор никакой информации о нем не поступало. Добровольцы подчеркивают, что Ильнар может находиться в другом городе или регионе.

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы, зелено-карие глаза.
Был одет в черную куртку, черные кроссовки, черную шапку.

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Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ильнара Ахметвалиева, сообщите об этом по номеру экстренных служб (112) или волонтерам (8 (800) 700-54-52).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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