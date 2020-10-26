В Башкирии пропал житель Туймазинского района Ильнар Ахметвалиев

В Башкирии больше месяца разыскивают пропавшего без вести 29-летнего жителя села Карамалы-Губеево Ильнара Ахметвалиева. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Уточняется, что молодой человек вышел из дома 15 сентября и не вернулся. С тех пор никакой информации о нем не поступало. Добровольцы подчеркивают, что Ильнар может находиться в другом городе или регионе.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы, зелено-карие глаза. Был одет в черную куртку, черные кроссовки, черную шапку.