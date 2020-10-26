В Федоровском районе в пожаре погибли женщина с двумя детьми

Федоровский район | 26 окт 2020 | 20:48

26 октября 2020 года в 11:05 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Первой в д. Новософиевка Федоровского района республики.







На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России, а также другие экстренные службы, в том числе добровольная пожарная команда Михайловского с/с. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение жилого дома на двух хозяев по всей площади. Огнем повреждены также надворные постройки.



Пожар локализован в 12:19 на площади 80 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 13:15. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших: женщина, 1979 года рождения и дети 2015 и 2017 годов рождения.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Башкирии, причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе, эксперту испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России.На месте находится заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Виталий Барзайкин.