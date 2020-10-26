Из колонии-поселения под Мелеузом сбежал опасный преступник

Мелеузовский район | 26 окт 2020 | 20:56

Накануне стало известно, что из колонии-поселения под Мелеузом сбежал заключенный. В социальных сетях появилась ориентировка, согласно которой, беглецу 37 лет, и он был переведен в это исправительное учреждение всего два месяца назад. В этой же ориентировке говорится, что мужчина был осужден в 2014 году по ряду статей, среди которых были и достаточно жесткие. Его срок должен завершится в 2024 году.







В пресс-службе УФСИН России по Башкирии «КП-Уфа» подтвердили факт отсутствия заключенного в исправительном учреждении. О его исчезновении стало известно во время проверки участка сотрудниками ведомства.

- В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по установлению местонахождения осужденного, - пояснили «КП-Уфа» в УФСИН России по Башкирии.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В ведомстве также напомнили, что в колониях-поселениях «осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения». Также заключенные в таких исправительных учреждениях могут с разрешения администрации колонии могут передвигаться по территории, но им нельзя покидать район, в котором находится колония.