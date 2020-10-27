В уфимском ковид-госпитале в Зубово рухнул потолок: комментарий Минздрава

Уфа | 27 окт 2020 | 10:58

В инфекционном госпитале в уфимском Зубово разрушился потолок. Фото со свисающими проводами, упавшей лампой освещения и обломками потолочных панелей выложены в Сеть очевидцами. «Вести» попросили прокомментировать инцидент в региональном Министерстве здравоохранения.







«Сейчас в инфекционном центре в Зубово идёт подготовка коммуникаций к зимнему периоду. Рабочий, проверяющий готовность систем вентиляции, оступился и повредил легкие конструкции подвесного потолка. Пострадавших нет. На данный момент целостность конструкций восстановлена в полном объёме», сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

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