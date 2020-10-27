В Башкирии жертвами пожаров стали два человека

| 27 окт 2020 | 14:53

Пожары унесли жизни сразу двоих жителей Башкирии сегодня, 27 октября. Смертельные возгорания случились в Куюргазинском и Стерлитамакском районах республики.



Ночью загорелся жилой дом в деревне Знаменка Куюргазинского района. Огонь охватил бревенчатый дом размером 11х5 метров. В ходе тушения спасатели обнаружили погибшего хозяина — мужчину 1981 года рождения.







Несколько часов назад пожарные локализовали огонь в кирпичном доме по ул. Оренбургский тракт в селе Васильевка Стерлитамакского района. На пепелище найдено тело мужчины 1984 года рождения.



Причины пожаров в настоящий момент устанавливаются. На месте работают следственно-оперативные группы и дознаватели МЧС России, сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

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