В Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле

В Башкирии, недалеко от деревни Сергиополь Давлекановского района накануне была найдена мертвой пожилая женщина.
Известно, что после смерти ее покусали животные – на теле были обнаружены соответствующие следы. 60-летнюю нашли в 400 метрах от ее дома. Возможно, ей стало плохо, пенсионерка потеряла сознание и замерзла.
«По факту обнаружения тела женщины в Давлекановском районе проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков криминального характера не усматривается» — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.