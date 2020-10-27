Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле

В Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле

В Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле

Давлекановский район | 27 окт 2020 | 16:40

В Башкирии, недалеко от деревни Сергиополь Давлекановского района накануне была найдена мертвой пожилая женщина.



Известно, что после смерти ее покусали животные – на теле были обнаружены соответствующие следы. 60-летнюю нашли в 400 метрах от ее дома. Возможно, ей стало плохо, пенсионерка потеряла сознание и замерзла.

«По факту обнаружения тела женщины в Давлекановском районе проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков криминального характера не усматривается» — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.
В Давлеканово мужчина погиб под колесами поезда

Читайте также:

В Давлеканово мужчина погиб под колесами поезда
Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии загадочно пропала 19-летняя Лиана Абдуллина.  В настоящее время родственники ведут поиски молодой мамы самостоятельно, однако ее телефон недоступен.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: