В Давлекановском районе обнаружили труп пожилой женщины со следами укусов на теле

Давлекановский район | 27 окт 2020 | 16:40

В Башкирии, недалеко от деревни Сергиополь Давлекановского района накануне была найдена мертвой пожилая женщина.







Известно, что после смерти ее покусали животные – на теле были обнаружены соответствующие следы. 60-летнюю нашли в 400 метрах от ее дома. Возможно, ей стало плохо, пенсионерка потеряла сознание и замерзла.

«По факту обнаружения тела женщины в Давлекановском районе проводится доследственная проверка, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков криминального характера не усматривается» — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram