ДТП в Уфе: водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка

27 октября ближе к вечеру в Уфе случилась авария, в которой пострадал юный пешеход, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов.
ДТП случилось на улице Шумавцова, где 49-летний водитель авто «Хендай Крета» сбил десятилетнего мальчика. Известно, что ребенок в тот момент пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Школьник остался жив, но попал в больницу.
Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано три аварии с тремя пострадавшими. Автоинспекторы задержали 24 нетрезвых водителя и пресекли почти 2300 нарушений ПДД.