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ДТП в Уфе: водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка

ДТП в Уфе: водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка

Уфа | 28 окт 2020 | 09:17

27 октября ближе к вечеру в Уфе случилась авария, в которой пострадал юный пешеход, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов.



ДТП случилось на улице Шумавцова, где 49-летний водитель авто «Хендай Крета» сбил десятилетнего мальчика. Известно, что ребенок в тот момент пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Школьник остался жив, но попал в больницу.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано три аварии с тремя пострадавшими. Автоинспекторы задержали 24 нетрезвых водителя и пресекли почти 2300 нарушений ПДД.

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Ранее сообщалось об аварии в Баймакском районе. Здесь водитель «Лады Калина» на повороте совершил опрокидывание в кювет.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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