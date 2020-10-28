ДТП в Уфе: водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка

Уфа | 28 окт 2020 | 09:17

27 октября ближе к вечеру в Уфе случилась авария, в которой пострадал юный пешеход, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД Башкортостана Динар Гильмутдинов.







ДТП случилось на улице Шумавцова, где 49-летний водитель авто «Хендай Крета» сбил десятилетнего мальчика. Известно, что ребенок в тот момент пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Школьник остался жив, но попал в больницу.



Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано три аварии с тремя пострадавшими. Автоинспекторы задержали 24 нетрезвых водителя и пресекли почти 2300 нарушений ПДД.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ