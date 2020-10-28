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В Уфе двое братьев, в ходе ссоры, жестоко убили мужчину

В Уфе двое братьев, в ходе ссоры, жестоко убили мужчину

Уфа | 28 окт 2020 | 16:44

В Башкирии 26 октября 2020 года в подвале частного дома по улице Чапаева в Уфе обнаружили тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как сообщает Следственный комитет по Башкирии, по факту преступления возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



Подозреваемыми в убийстве оказались двое ранее судимых братьев 30 и 22 лет, которые в течение 10 дней после совершенного преступления скрывались на территории Уфы. Позже мужчины попытались выехать из республики в Новосибирск на поезде, однако были задержаны сотрудниками полиции.

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По версии следствия, 14 октября 2020 года двое братьев приехали в гости домой к своей знакомой, где находился потерпевший. Мужчины в течение двух дней ссорились с потерпевшим, потому что были недовольны его нахождением дома у их знакомой. В ходе ссор подозреваемые нанесли мужчине множественные телесные повреждения потерпевшему руками, ногами, черенком от лопаты и табуретом по различным частям тела и голове, после чего оставили его в подвале дома.

Наутро 16 октября 2020 года подозреваемые обнаружили, что потерпевший скончался, после чего скрылись с места происшествия вместе с хозяйкой дома. Женщина впоследствии ушла от злоумышленников и сообщила своему отцу о случившемся.


В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: СК по РБ

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