В Уфе мужчина надругался над 13-летней девочкой во время празднования ее дня рождения

В Уфе 45-летний мужчина надругался над 13-летней девочкой в день ее рождения. Об этом со ссылкой на собственный источник передает«КП-Уфа».
Журналисты уточняют, что с заявлением в полицию обратилась мать семиклассницы., рассказав, что подозреваемый находился у нее в квартире и совершил в отношении девочки «насильственные действия сексуального характера».
В настоящий момент мужчину доставили в отдел полиции, но он был пьян. Подозреваемого взяли под стражу до выяснения обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось об инциденте, который произошёл в городе Туймазы. По предварительным данным, с 2017 по 2019 годы подозреваемый под фейком во «Вконтакте» добавлялся к малолетним школьницам в друзья и принуждал их к действиям сексуального характера.