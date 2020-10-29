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В Уфе мужчина надругался над 13-летней девочкой во время празднования ее дня рождения

В Уфе мужчина надругался над 13-летней девочкой во время празднования ее дня рождения

Уфа | 29 окт 2020 | 09:47

В Уфе 45-летний мужчина надругался над 13-летней девочкой в день ее рождения. Об этом со ссылкой на собственный источник передает«КП-Уфа».



Журналисты уточняют, что с заявлением в полицию обратилась мать семиклассницы., рассказав, что подозреваемый находился у нее в квартире и совершил в отношении девочки «насильственные действия сексуального характера».

В настоящий момент мужчину доставили в отдел полиции, но он был пьян. Подозреваемого взяли под стражу до выяснения обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Ранее сообщалось об инциденте, который произошёл в городе Туймазы. По предварительным данным, с 2017 по 2019 годы подозреваемый под фейком во «Вконтакте»  добавлялся к малолетним школьницам в друзья и принуждал их к действиям сексуального характера.

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Источник: gorobzor.ru

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