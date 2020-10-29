Житель Калтасинского района угнал автомобиль и попал в ДТП

Калтасинский район | 29 окт 2020 | 09:58

Накануне житель села Краснохолмский Калтасинского района Башкирии стал жертвой автоугонщика. Злоумышленник угнал у потерпевшего отечественную "шестерку", после чего попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.







Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний местный житель. Выяснилось, что ранее уже имел проблемы с законом.



Пресс-служба МВД по Башкирии:



- Сотрудниками полиции было установлено, что 25-летний ранее судимый житель села, решив совершить угон отечественного авто, завел его и поехал со двора. Предполагаемый злоумышленник совершил дорожно-транспортное происшествие, автомашина получила механические повреждения.

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