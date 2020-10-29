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Житель Калтасинского района угнал автомобиль и попал в ДТП

Житель Калтасинского района угнал автомобиль и попал в ДТП

Калтасинский район | 29 окт 2020 | 09:58

Накануне житель села Краснохолмский Калтасинского района Башкирии стал жертвой автоугонщика. Злоумышленник угнал у потерпевшего отечественную "шестерку", после чего попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний местный житель. Выяснилось, что ранее уже имел проблемы с законом.

Пресс-служба МВД по Башкирии:

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- Сотрудниками полиции было установлено, что 25-летний ранее судимый житель села, решив совершить угон отечественного авто, завел его и поехал со двора. Предполагаемый злоумышленник совершил дорожно-транспортное происшествие, автомашина получила механические повреждения.
По факту угона полицейские возбудили уголовное дело. Угнанный автомобиль уже возвращен владельцу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось об аварии в Туймазинском районе. Здесь женщина за рулем автомобиля врезалась в экскаватор, пострадал ребенок.

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Источник: bash.news

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