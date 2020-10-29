В Башкирии пропала несовершеннолетняя жительница Ишимбая Карина Зайцева

В Башкирии пропала 13-летняя Карина Зайцева, передали волонтеры отряда «Отклик». По данным поисковиков, девушка вышла из дома в Ишимбае в неизвестном направлении 29 октября, и ее местонахождение остается неизвестным.
Приметы: рост – 152 сантиметра, телосложение – полное
Была одета: вязанная шапка тёмно-синего цвета, зимняя куртка чёрная, спортивные брюки тёмно-синие, летние чёрные кроссовки с белой подошвой.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.