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В Башкирии злоумышленники силой отняли автомобиль у жителя Баймака

В Башкирии злоумышленники силой отняли автомобиль у жителя Баймака

Баймакский район | 29 окт 2020 | 10:49

Продажа автомобиля стала настоящим испытанием для жителя Баймака. Мужчина хотел отдать свою «Ладу» 14 модели за 25 тысяч рублей, о чем было сказано в объявлении на сайте. Покупатели нашлись быстро. Двое неизвестных парней договорились с мужчиной о встрече. Однако приехавшие к продавцу граждане стали вести себя агрессивно и требовать отдать им машину за 15 тысяч рублей. Молодые люди были настроены весьма решительно. Чтобы не провоцировать конфликт и избавиться от неприятных покупателей мужчина позвал на помощь соседа. Тот попросил парней уехать.



Когда сосед ушел, молодые люди резко сменили тон разговора. Они согласились приобрести автомобиль по указанной цене и попросили хозяина поехать с ними до ближайшего магазина. Доверчивый мужчина на это согласился. Однако, как только компания отъехала от дома, на продавца посыпались нешуточные угрозы. Злоумышленники требовали отдать им машину, причем бесплатно. Напуганный мужчина выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Он даже не стал обращаться в полицию.

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Только на следующий день жена пострадавшего сообщила, что его автомобиль она заметила возле одного из магазинов города. Тогда ободренный гражданин все же решился рассказать о случившемся сотрудникам правопорядка. Полицейские оперативно установили личность подозреваемых. Ими оказались 18 и 20-летние местные жители, ранее нарушавшие закон. На них было возбуждено уголовное дело. Оперативники делают все возможное, чтобы задержать грабителей. Есть предположение, что они скрываются в Свердловской области.

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Источник: proural.info

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