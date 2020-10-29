В Белебее каменщик получил тяжелую травму, сорвавшись с 4 этажа
Белебеевский район | 29 окт 2020 | 11:09
В Башкирии при кладке стен с высоты четвертого этажа сорвался каменщик. Мужчина получил тяжелую травму.
По информации Гострудинспекции, несчастный случай произошел 26 октября в Белебее с работником ООО «Строй-Дом».
Каменщик работал на объекте строительства жилого дома по улице Революционеров, при кладке стен упал с четвёртого этажа. Пострадавшего госпитализировали, у него тяжёлая травма.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, информирует ведомство.
Ранее сообщалось о трагическом случае, который произошел в Бирске. Здесь от удара током погибли два элетромонтера.
Источник:
www.bashinform.ru
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